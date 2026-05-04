Mersin'den kahreden haber! Hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden çocuklar hayatını kaybetti

Mersin'den kahreden bir haber geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden iki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde memleketine gelen polis memuru baba, eşi ve 2 çocuğu mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan aileden 2 çocuk hayatını kaybetti.

HAFTA SONU MEMLEKETE GELMİŞLERDİ

Olay, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru M.T. (39), eşi E.T. (33), çocukları A.T. (7) ve Ö.S.T. (4) ile hafta sonu memleketi Mersin’in Bozyazı ilçesine geldi.

ÇOCUKLARDAN KAHREDEN HABER

Aile rahatsızlanınca, kusma ve mide bulantısı nedeniyle haber verilen sağlık ekipleri, aileyi hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan aileden önce Ö.S.T., ardından A.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA HASTANEDE

Anne ve baba ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA

