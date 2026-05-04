Diyarbakır'da okul çevresinde silahlı saldırı paniği! Korkunç anlar kamerada

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda iki gün gerçekleşen okul saldırılarının şoku akıllardayken tedirgin eden bir haber de bugün Diyarbakır'dan geldi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe silahla ateş açılması sonucu öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşadı.

OKUL ÇEVRESİNDE POMPALIYLA RASTGELE ATEŞ AÇTI

İlçenin Fabrika Mahallesi'nde ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede S.Y. (22), iddiaya göre, iş yerlerinin önünden geçerken rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı" dedi.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırganın silahla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: "OKULA YÖNELİK BİR ŞEY YOK"

Diyarbakır Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; "Okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" dendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır