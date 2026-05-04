Mayıs ayında Köyceğiz Sandras Dağı’na kar yağdı

Köyceğiz’de hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bahar ortasında yağan kar, özellikle Sandras Dağı ve Gökçeovacık Gölü gibi Köyceğiz’in yüksek rakımlı bölgelerinde kış manzaralarını aratmadı. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının başında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, Sandras Dağı bölgesindeki tepelerin karla kaplandığını görünce şaşırdı. Kar manzarasının keyfini çıkarmak için bazı vatandaşlar Sandras Dağı’na giderek eğlenceli dakikalar yaşadı.

