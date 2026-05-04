Suç örgütünden korkunç plan! Polis kıyafetiyle mesaj: Hepsi telefonlarından çıktı

Ufuk Dağ

Suç örgütleri sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Son olarak eş zamanlı operasyonla çökertilen Şapkalılar çetesinin dijital materyallerinde polis kıyafetli görüntülere ulaşıldı. Örgütün bunu ne için kullandığı da tespit edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertilen ve kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen Okmeydanı merkezli suç örgütünün korkunç yöntemleri gün yüzüne çıktı.

ÇETEYİ YÖNETEN 3 İSİM VE GÖREVLERİ

Gasp Büro Amirliği'nin titiz takibi sonucu, örgütün tetikçileri Telegram üzerinden 'iş ilanı' ile devşirdiği ve dijital panel sistemleriyle vatandaşların verilerini ele geçirdiği saptandı. Sabah'ta yer alan habere göre örgüt lideri 'Şapkalı Volkan' lakaplı Volkan Ramazan Ayhan'ın İtalya'da tutuklanmasının ardından yönetimi devralan üç firari isim; Emre Kılıçkaya, Ataberk Taşkıran ve Diyar Altunkaynak'ın iş bölümü deşifre edildi. Emre Kılıçkaya saldırı hedeflerini belirleyerek eylemlerin ardından kullanılacak hücre evlerini organize eden isim olarak öne çıkıyor. Örgütün mühimmat temininden ise, geçmişte çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi taşıma suçundan kaydı bulunan Ataberk Taşkıran sorumlu tutuluyor. Operatör göreviyse 2020 yılından ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ve birçok suçtan aranan Diyar Altunkaynak yürütüyor.

TEHDİT VE SALDIRI...

Altunkaynak, mağdurlarla irtibata geçerek onları tehdit ediyor; ikna olmayan veya istenileni yapmayan taraflara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından ise hem saldırıyı haber verip hem de tehditlerini sürdürerek örgütün baskı sürecini yönetiyor.

MAĞDURLARA POLİS YELEKLİ TEHDİT

Teknik takibe yakalanmamak için internet tabanlı uygulamaları kullanan çetenin, suç trafiğinde ilginç kodlar kullandığı belirlendi. 'U' ile uyuşturucu madde, 'Saz', 'Elbise' ve 'Mektup' ile ise silah ve mühimmatın kodlandığı tespit edildi. Şüphelilerin dijitallerinden çıkan fotoğraflar, suç ağının cüretkarlığını ortaya koydu. Örgüt üyelerinin Cinayet Büro yelekleri giyerek poz verdiği ve bu görüntüleri mağdurlar üzerinde baskı kurmak için kullandığı tespit edildi.

Örgütün Beşiktaş'ta 15 lüks aracın kundaklandığı galeri saldırısını da telegram üzerinden kullan-at tetikçiler olarak tabir edilen suça sürüklenen çocuklara yaptırdığı anlaşıldı.

