Erzurum’da nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde nesli tehdit altındaki vaşak kameralara yansıdı.
04.02.2026 09:29
Koruma altında olan vaşak, Şenkaya kırsalında ormanlık alanda karla kaplı arazide dolaşırken cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arazide bir süre ilerleyen vaşak daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Kaynak: İHA
