Erzurum'da nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde nesli tehdit altındaki vaşak kameralara yansıdı.

Erzurum’da nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi

Koruma altında olan vaşak, Şenkaya kırsalında ormanlık alanda karla kaplı arazide dolaşırken cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arazide bir süre ilerleyen vaşak daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
