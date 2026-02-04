HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Samsun’da plakası kapalı ve kantara girmeyen araca 99 bin 949 TL ceza

Samsun’da yapılan trafik denetimlerinde plakası kapalı olduğu ve kantara girmediği tespit edilen araca toplam 99 bin 949 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun’da plakası kapalı ve kantara girmeyen araca 99 bin 949 TL ceza

Alınan ihbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, söz konusu aracın çeşitli trafik ve mevzuat ihlalleri yaptığı belirlendi. Yapılan kontrollerde sürücü ve araç sahibi hakkında sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, plakanın okunmamasını sağlamak, muayenesiz aracı trafiğe çıkarmak ve yetki belgesi olmadan faaliyette bulunmak maddelerinden toplam 78 bin 648 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca kantara girmemek maddesinden 21 bin 301 TL ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Bu hareket felce kadar götürebilirDikkat! Bu hareket felce kadar götürebilir
İlk katlanabilir iPhone'da şaşırtan 'iPad Mini' detayı İlk katlanabilir iPhone'da şaşırtan 'iPad Mini' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Seyfülislam Kaddafi suikast sonucu öldürüldü!

Seyfülislam Kaddafi suikast sonucu öldürüldü!

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.