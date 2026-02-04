Daha önce 21 kez operasyon geçirdi: Böbreğinden 295 taş çıkarıldı!

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat eden Abdurrahman Bulut’un (57) böbreğinde taş olduğu belirlendi.

21 KEZ TAŞ AMELİYATI GEÇİRMİŞ

Daha önce açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle toplam 21 kez taş ameliyatı geçiren Bulut’un böbreğinde toplam boyutu yaklaşık 6 santimetreyi bulan çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi.

BÖBREĞİNDEN 295 TAŞ ÇIKARILDI

Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Kayhan Tarım tarafından gerçekleştirilen operasyonda Abdurrahman Bulut’un böbreğindeki 295 taş başarıyla çıkarıldı.

Operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sağlık çalışanları çıkan taşlardan Ağrı 04 yazdı.

BÖBREK TAŞI NEDEN OLUŞUR?

Uzmanlar başlıca nedenlerini sıraladı:

Yetersiz su tüketimi (en sık neden)

Yüksek mineral düzeyleri

Beslenme alışkanlıkları

Genetik yatkınlık

Hareketsizlik

Bazı ilaçlar

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır