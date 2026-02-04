Motosiklet otomobile arkadan çarptı

Kaza, 12.20 sıralarında Gelincik Mahallesi, Nokta Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü H.Ö. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır