Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretlerine devam ediyor. Dün Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Mısır'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. İkilinin kareleri dikkat çekerken Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı;
Resmî ziyaret için Mısır’a giden Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.
