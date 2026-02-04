HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi havalimanında karşıladı
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretlerine devam ediyor. Dün Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır da! Sisi havalimanında karşıladı 1

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. İkilinin kareleri dikkat çekerken Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır da! Sisi havalimanında karşıladı 2

Resmî ziyaret için Mısır’a giden Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır da! Sisi havalimanında karşıladı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası Bahçeli'den yeni açıklama Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası Bahçeli'den yeni açıklama
Bir zamanlar ünlü geçidi vardı! Şimdi tek ziyaretçisi 'Evsiz Mehmet'Bir zamanlar ünlü geçidi vardı! Şimdi tek ziyaretçisi 'Evsiz Mehmet'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır Abdülfettah es-Sisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.