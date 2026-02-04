Trump'ı küplere bindiren 'Epstein' sorusu! 'En kötü muhabirsin, CNN utanmalı'

Epstein dosyalarında ismi ve görüntüleri olan ABD Başkanı Donald Trump'a konu hakkında soru yöneltildi. Trump canlı yayında hiç beklenmedik bir çıkışta bulundu. İşte tüm detaylar!

TRUMP: "EN KÖTÜ MUHABİRSİN, CNN UTANMALI"

Trump kendisine Epstein hakkında soru soran CNN International muhabiri Collins’e “en kötü muhabir” ifadelerini kullandı. Ve CNN International’ın da ondan “utanması gerektiğini” iddia etti.

Trump, Collins’e hitaben yaptığı açıklamada, CNN’in reyting kaybını muhabirlerine bağlayarak, “Sen çok kötüsün. En kötü muhabirsin, buna şaşırmamalı. CNN senin gibi insanlar yüzünden reyting alamıyor” dedi. Collins’in hiç gülümsemediğini öne süren Trump, kendisini yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve yüzünde bir kez bile gülümseme görmediğini iddia etti.

CNN'İ 'DÜRÜST OLMAYAN BİR KURUM' OLARAK NİTELEDİ

CNN International muhabiri Kaitlan Collins ise gülümsememesinin nedeninin Epstein mağdurları olduğunu belirterek, “Ben size Jeffrey Epstein mağdurları hakkında soru soruyorum” ifadelerini kullandı. Trump bu açıklamayı reddederek, Collins’in gülümsememesinin sebebinin “doğruyu söylememesi” olduğunu savundu ve CNN’i “dürüst olmayan bir kurum” olarak nitelendirdi.

KONUYU KAPATMAK İSTEDİ

Tartışma sırasında Collins, Trump’a yeni yayımlanan Epstein dosyalarını okuyup okumadığını da sordu. Trump ise bu soruya, “Benim yapacak çok işim var” diyerek yanıt verdi ve konuyu kapatmaya çalıştı.