HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trump'ı küplere bindiren 'Epstein' sorusu! 'En kötü muhabirsin, CNN utanmalı'

Epstein dosyaları dünyayı sallamaya devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın skandallarda adının geçmesi üzerine CNN International muhabiri Kaitlan Collins, Trump'a basın toplantısında bu konuda soru yöneltti. Trump soru üzerine adeta küplere binerek, soruyu soran Collins'i 'en kötü muhabir' olarak niteledi. Trump ayrıca, "Sen çok kötüsün. Buna şaşırmamalı. CNN senin gibi insanlar yüzünden reyting alamıyor” dedi.

Trump'ı küplere bindiren 'Epstein' sorusu! 'En kötü muhabirsin, CNN utanmalı'
Doğukan Akbayır

Epstein dosyalarında ismi ve görüntüleri olan ABD Başkanı Donald Trump'a konu hakkında soru yöneltildi. Trump canlı yayında hiç beklenmedik bir çıkışta bulundu. İşte tüm detaylar!

Trump ı küplere bindiren Epstein sorusu! En kötü muhabirsin, CNN utanmalı 1

TRUMP: "EN KÖTÜ MUHABİRSİN, CNN UTANMALI"

Trump kendisine Epstein hakkında soru soran CNN International muhabiri Collins’e “en kötü muhabir” ifadelerini kullandı. Ve CNN International’ın da ondan “utanması gerektiğini” iddia etti.

Trump ı küplere bindiren Epstein sorusu! En kötü muhabirsin, CNN utanmalı 2

Trump, Collins’e hitaben yaptığı açıklamada, CNN’in reyting kaybını muhabirlerine bağlayarak, “Sen çok kötüsün. En kötü muhabirsin, buna şaşırmamalı. CNN senin gibi insanlar yüzünden reyting alamıyor” dedi. Collins’in hiç gülümsemediğini öne süren Trump, kendisini yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve yüzünde bir kez bile gülümseme görmediğini iddia etti.

Trump ı küplere bindiren Epstein sorusu! En kötü muhabirsin, CNN utanmalı 3

CNN'İ 'DÜRÜST OLMAYAN BİR KURUM' OLARAK NİTELEDİ

CNN International muhabiri Kaitlan Collins ise gülümsememesinin nedeninin Epstein mağdurları olduğunu belirterek, “Ben size Jeffrey Epstein mağdurları hakkında soru soruyorum” ifadelerini kullandı. Trump bu açıklamayı reddederek, Collins’in gülümsememesinin sebebinin “doğruyu söylememesi” olduğunu savundu ve CNN’i “dürüst olmayan bir kurum” olarak nitelendirdi.

Trump ı küplere bindiren Epstein sorusu! En kötü muhabirsin, CNN utanmalı 4

KONUYU KAPATMAK İSTEDİ

Tartışma sırasında Collins, Trump’a yeni yayımlanan Epstein dosyalarını okuyup okumadığını da sordu. Trump ise bu soruya, “Benim yapacak çok işim var” diyerek yanıt verdi ve konuyu kapatmaya çalıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni modelin ilk ipucu görseli yayınlandıYeni modelin ilk ipucu görseli yayınlandı
Öğrenciler kardan Türk bayrağı yaptıÖğrenciler kardan Türk bayrağı yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
epstein trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.