HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Güneş'te dikkat çeken hareketlilik! "Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en güçlü olay"

Güneş'te geçtiğimiz günlerde 4 güçlü patlama kaydedildi. Bunlardan biri devasa bir patlama olarak kayıtlara geçti. X8.1 şiddetindeki patlama, hem Ekim 2024’ten bugüne dek kaydedilen en güçlü olay hem de kayıtlı tarihteki en güçlü 19. patlama olarak listeye girdi. NOAA Uzay Hava Tahmin Merkezi'ne göre ise bu patlamaların Dünya'ya yönelik etkileri önümüzdeki günlerde hissedilebilir.

Güneş'te dikkat çeken hareketlilik! "Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en güçlü olay"
Enes Çırtlık

Güneş’te yaşanan büyük patlamalar, uydu haberleşmesinden elektrik şebekelerine kadar pek çok sistemi etkileyebiliyor. Özellikle X sınıfı patlamalar, hem bilim dünyasını hem de altyapılardan sorumlu kurumları alarma geçiriyor. Güneş, geçtiğimiz günlerde ise dört güçlü güneş patlaması püskürterek uzay hava durumunda hareketli bir dönemin kapısını aralamış durumda.

ETKİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HİSSEDİLEBİLİR

TRT Haber'de yer alan habere göre; NOAA Uzay Hava Tahmin Merkezi, bu patlamaların Dünya'ya yönelik etkilerinin önümüzdeki günlerde hissedilebileceğini açıkladı.

Süreç, 1 Şubat günü UTC ile 12.33’te X1.0 şiddetindeki patlamayla başladı. Yaklaşık 11 saat sonra, saat 23.37’de X8.1 şiddetinde devasa bir patlama daha meydana geldi.

Hareketlilik 2 Şubat’ta da devam ederek sırasıyla X2.8 ve X1.6 şiddetinde iki patlama daha kaydedildi.

X8.1 PATLAMASI KAYITLARA GEÇTİ

Güneş patlamaları arasında "X sınıfı" olanlar, Güneş'in üretebileceği en güçlü sınıfa ait kabul ediliyor. Son olayda gerçekleşen X8.1 şiddetindeki patlama, Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en güçlü olay olmasının yanı sıra, kayıtlı tarihteki en güçlü 19. patlama olarak listeye girdi.

Bu patlamaların tamamı, Güneş'in yüzeyinde yeni beliren ve "RGN 4366" olarak adlandırılan güneş lekesi grubundan kaynaklandı. Bu grubun Dünya'ya dönük konumu, önümüzdeki günlerde yüksek enerjili parçacık olayları ve Koronal Kütle Atımı (CME) ihtimalini artırıyor.

Güneş te dikkat çeken hareketlilik! "Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en güçlü olay" 1

OLASI ETKİLER: KUTUP IŞIKLARI VE TEKNOLOJİK KESİNTİLER

Koronal Kütle Atımları, Güneş'ten fışkıran devasa plazma bulutlarıdır. Bu bulutlar Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde iki temel sonuca yol açabiliyor:

  • Görsel Şölen: Gökyüzünde büyüleyici kutup ışıkları (aurora) oluşmasına neden oluyor.
  • Teknolojik Riskler: Uyduların işleyişini bozabiliyor, güç şebekelerinde dalgalanmalara neden oluyor ve iletişim teknolojilerini kesintiye uğratabiliyor.

Güneş, 11 yıllık döngüsünün en aktif evresini geride bırakmış olsa da bilim insanları 2030 civarında başlayacak yeni döngüye kadar bu tür "heyecan verici" olayların devam edebileceğini öngörüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü
MHP'li Feti Yıldız duyurdu: "Umut hakkı konusunda uzlaştık" MHP'li Feti Yıldız duyurdu: "Umut hakkı konusunda uzlaştık"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya Güneş güneş patlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.