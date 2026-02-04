Adını 'Tukan' kuşundan alıyor! Volkswagen'in yeni pikabının ilk ipucu görseli yayınlandı

Volkswagen, ticari araç serisini büyütüyor. Bu kapsamda şirket, yeni pikap modeli Volkswagen Tukan'ın ilk ipucu görselini yayınladı.

ADINI 'TUKAN' KUŞUNDAN ALIYOR

Carscoops'ta yer alan habere göre, Volkswagen Tukan, Güney Amerika'ya özgü olan tukan kuşundan ilham alınarak isimlendirildi.

Şirket henüz çok fazla detay açıklamamış olsa da, yayınlanan görsel aracın nispeten kısa bir kasaya ve tavan raylarına doğru uzanan plastik barlara sahip olacağını gösteriyor. Başka bir detay olarak, üzerinde Tukan logosu bulunan karartılmış arka sütun dikkat çekiyor.

Daha yakından incelendiğinde köşeli bir omuz çizgisi, plastik çamurluk dodikleri ve siyah kapı kolları görülüyor. Ayrıca stilize edilmiş arka kapılar ve dinamik bir kemer çizgisi de göze çarpıyor.

KANARYA SARISI RENGİ OLACAK

Brezilya'da tasarlanan ve geliştirilen pikap, 2027'den itibaren şirketin São José dos Pinhais fabrikasında üretilecek. Son olarak Volkswagen, lansman renklerinden birinin Kanarya Sarısı olacağını duyurdu.

Şirket, Volkswagen Tukan'ın 2028 yılına kadar Güney Amerika için planlanan 21 ürün lansmanından sadece biri olduğunu ekledi.