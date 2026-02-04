HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil

Adını 'Tukan' kuşundan alıyor! Volkswagen'in yeni pikabının ilk ipucu görseli yayınlandı

Volkswagen, yeni pikap modeli "Volkswagen Tukan" için ilk ipucu görselini yayınladı. Güney Amerika'nın meşhur Tukan kuşundan ismini alan aracın lansman renklerinden biri ise "Kanarya Sarısı" olacak. İşte Volkswagen'in paylaştığı o ipucu görseli ve diğer detaylar...

Adını 'Tukan' kuşundan alıyor! Volkswagen'in yeni pikabının ilk ipucu görseli yayınlandı
Enes Çırtlık

Volkswagen, ticari araç serisini büyütüyor. Bu kapsamda şirket, yeni pikap modeli Volkswagen Tukan'ın ilk ipucu görselini yayınladı.

ADINI 'TUKAN' KUŞUNDAN ALIYOR

Carscoops'ta yer alan habere göre, Volkswagen Tukan, Güney Amerika'ya özgü olan tukan kuşundan ilham alınarak isimlendirildi.

Şirket henüz çok fazla detay açıklamamış olsa da, yayınlanan görsel aracın nispeten kısa bir kasaya ve tavan raylarına doğru uzanan plastik barlara sahip olacağını gösteriyor. Başka bir detay olarak, üzerinde Tukan logosu bulunan karartılmış arka sütun dikkat çekiyor.

Adını Tukan kuşundan alıyor! Volkswagen in yeni pikabının ilk ipucu görseli yayınlandı 1

Daha yakından incelendiğinde köşeli bir omuz çizgisi, plastik çamurluk dodikleri ve siyah kapı kolları görülüyor. Ayrıca stilize edilmiş arka kapılar ve dinamik bir kemer çizgisi de göze çarpıyor.

KANARYA SARISI RENGİ OLACAK

Brezilya'da tasarlanan ve geliştirilen pikap, 2027'den itibaren şirketin São José dos Pinhais fabrikasında üretilecek. Son olarak Volkswagen, lansman renklerinden birinin Kanarya Sarısı olacağını duyurdu.

Şirket, Volkswagen Tukan'ın 2028 yılına kadar Güney Amerika için planlanan 21 ürün lansmanından sadece biri olduğunu ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ı küplere bindiren 'Epstein' sorusu! 'En kötü muhabirsin, CNN utanmalı'Trump'ı küplere bindiren 'Epstein' sorusu! 'En kötü muhabirsin, CNN utanmalı'
Öğrenciler kardan Türk bayrağı yaptıÖğrenciler kardan Türk bayrağı yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Pick-up pikap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.