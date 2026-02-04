HABER

MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon toplantısı sonrası açıklama: "Umut hakkı konusunda uzlaştık"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı konusunda uzlaştık" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.

Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak." ifadelerine yer verildi.

MHP li Feti Yıldız dan komisyon toplantısı sonrası açıklama: "Umut hakkı konusunda uzlaştık" 1

FETİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" ifadelerini kullandı.
