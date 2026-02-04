HABER

Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi ile mükemmel bir telefon görüşmesi yaptım"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile "mükemmel" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Tayvan, Rusya-Ukrayna Savaş, İran ve Çin'in ABD'den petrol ve gaz alımı konularını ele aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüştü. Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Xi ile mükemmel bir telefon görüşmesi yaptım. Uzun ve kapsamlı bir görüşmeydi" dedi.

KRİTİK TRUMP-Xİ GÖRÜŞMESİ

Trump, görüşmede, ekonomi, savunma, nisan ayında Çin'e yapacağı ziyaret ile Tayvan, Rusya-Ukrayna Savaş, İran, Çin'in ABD'den petrol, gaz ve soya fasulyesi alımı, uçak motoru teslimatları ve diğer birçok konuyu ele aldıklarını açıkladı.

TRUMP, ÇİN İLE İLİŞKİLERDEN UMUTLU

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini aktaran Trump, "Çin ile ilişkilerimiz ve Başkan Xi ile kişisel ilişkilerim son derece iyidir ve ikimiz de bu durumu sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Başkanlığımın önümüzdeki üç yılında Başkan Xi ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili birçok olumlu sonuç elde edileceğine inanıyorum" dedi.

04 Şubat 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

