Başsavcılıktan dolandırıcılığa karşı çalışma

Gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmasıyla ortaya çıkan ve çoğu zaman geri dönüşü zor mağduriyetlere yol açan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN DOLANDIRICILIK KONSUNDA ÖNEMLİ UYARI

Lise öğrencilerine yönelik olarak IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları, dijital dolandırıcılık yöntemleri, adli sicilin korunmasının öneminin vurgulandığı afişlerde ‘kolay para’ vaadiyle banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmasının ilerleyen süreçte adli soruşturma, sanık sıfatı ve kalıcı sicil kayıtları gibi ciddi sonuçlar doğurabildiğine ilişkin gençlerde farkındalık da oluşturulması hedefleniyor.

AMAÇ ÖZELLİKLE YAŞLI NÜFUSUN MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇMEK

İlerleyen dönemlerde el broşürü ve sunumlar ile desteklenecek olan projede özellikle gençlerin dolandırıcılık suçuna karışmaması için önlemler alınacağı bildirildi.

İkinci aşama olarak kariyer günleri kapsamında liselerde yapılacak sunumlarda görevlendirilecek Cumhuriyet Savcılarının gençlerin dolandırıcılık suçuna karışmaması için bilgilendirmeler yapacağı, ayrıca özellikle ilçede yaşayan yaşlı nüfusun mağduriyetinin önüne geçmek için site yönetimleri aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek konuya ilişkin olarak "Gençliğini Koru-Geleceğini Güçlendir sözünden hareketle gençlerimizin suça bulaşmaması için her türlü çalışmanın tüm ilçe genelinde yapılıyor." dedi.

