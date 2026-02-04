Öğrenciler kardan Türk bayrağı yaptı

Taşlıçay ilçesinde bulunan Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, okul bahçesinde öğretmenleri eşliğinde kar üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı yaptı. Öğrenciler, etkinlikte hem ekip çalışması deneyimi yaşadı hem de milli ve manevi değerlere yönelik farkındalık kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda 2-6 Şubat tarihleri arasında resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda "Bayrak Sevgisi" temalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır