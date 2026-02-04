Bir zamanlar ünlüler geçidi vardı! Şimdi tek ziyaretçisi 'Evsiz Mehmet'

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Bebek Otel mahkeme kararıyla mühürlenmişti. Bu gelişmenin ardından mekan derin bir sessizliğe gömüldü. Önünde artık ne uzun kuyruklar var, ne de iriyarı korumalar var.

"OTEL KAPANINCA BURAYA TAŞINDIM"

Sabah'ta yer alan habere göre otelin kapısında bir haftadır evsiz bir vatandaş yaşıyor. İsmi Mehmet Hanifi. Hanifi, "Eskiden Taksim civarındaydım. Bebek Otel'in kapatılması üzerine oradan buraya taşındım. Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor" dedi.