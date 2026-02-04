HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bir zamanlar ünlüler geçidi vardı! Şimdi tek ziyaretçisi 'Evsiz Mehmet'

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında adı sıkça geçen Bebek Otel, mühürlenme kararından sonra sessizliğe büründü. Bir zamanlar ünlülerin uğrak yeri olan mekanın kapısında artık sadece bir evsiz yaşıyor.

Bir zamanlar ünlüler geçidi vardı! Şimdi tek ziyaretçisi 'Evsiz Mehmet'
Ufuk Dağ

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Bebek Otel mahkeme kararıyla mühürlenmişti. Bu gelişmenin ardından mekan derin bir sessizliğe gömüldü. Önünde artık ne uzun kuyruklar var, ne de iriyarı korumalar var.

Bir zamanlar ünlüler geçidi vardı! Şimdi tek ziyaretçisi Evsiz Mehmet 1

"OTEL KAPANINCA BURAYA TAŞINDIM"

Sabah'ta yer alan habere göre otelin kapısında bir haftadır evsiz bir vatandaş yaşıyor. İsmi Mehmet Hanifi. Hanifi, "Eskiden Taksim civarındaydım. Bebek Otel'in kapatılması üzerine oradan buraya taşındım. Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor" dedi.

Bir zamanlar ünlüler geçidi vardı! Şimdi tek ziyaretçisi Evsiz Mehmet 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası Bahçeli'den yeni açıklama Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası Bahçeli'den yeni açıklama
Motosiklet otomobile arkadan çarptıMotosiklet otomobile arkadan çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
evsizler Bebek Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.