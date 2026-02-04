HABER

Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli çıkışı! 'Ya erken seçim çağrısı, ya da Erdoğan'a karşı çıkacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bahçeli'nin önünde iki seçenek olduğunu iddia eden Özel, "Ya bir erken seçim çağrısı yapacak geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak, mesaj veriyor" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, NOW Tv yayınına katıldı. Özel burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özel, Bahçeli'nin 2018 yılında yaptığı erken seçim çağrısının öncesini ve sonrasını değerlendirerek günümüzü yorumladı. İşte tüm detaylar!

"'ERKEN SEÇİM BEKLEMEK AHMAKLIKTIR' DEDİ 1 HAFTA SONRA ERKEN SEÇİM İSTEDİ"

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Döküm olarak elimde de var; Bahçeli, 2018’in ocak ayında 'erken seçim beklemek ahmaklıktır' deyip, erken seçim isteyeni 'vatan hainliğiyle' dahi suçlayacak kadar en ağır hakaretleri söyleyerek, 'erken seçim talep etmek vatan hainliğidir' demiştir.

En son bu sözünü söyledikten bir hafta sonra grup toplantısına çıkıp 'ağustos ayında erken seçim yapalım' demiştir. Sayın Bahçeli, bir hafta önce 'erken seçim istemek vatan hainliğidir' deyip, bir hafta sonra erken seçime tarih veren bir siyasetçidir.

"YA ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPACAK YA DA ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKACAK"

O yüzden tanımlamalarının hiçbirini üstüme alınmıyorum. O sözleri bana söylüyor olamaz. O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak için de söylüyor olamaz. Çünkü geçmişte bir hafta içinde erken seçim ilan ettiğine göre… Ya bir erken seçim çağrısı yapacak; geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor, muhataplarının da bundan haberdar olmamasını istiyor olabilir.

Ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermektedir.

Ben hiç üzerime alınmadım. Çünkü ben Bahçeli’nin kapısına 'erken seçim' diye gitmiş değilim. Ben Sayın Bahçeli’nin kapısına gitmez değilim. Türkiye’nin menfaati varsa onun için giderim."

