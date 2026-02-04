HABER

Bahçeli'den Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası yeni açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden çıkması gerektiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar vermiş, teröristbaşı Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk çıkışıyla tartışma yaratmıştı.

ÖCALAN VE DEMİRTAŞ ÇIKIŞI GÜNDEM YARATTI

MHP lideri Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” ifadesini kullanmıştı.

"BUNDAN SONRASI HÜKÜMETİN BİLECEĞİ İŞ"

Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda ses getirirken MHP liderinden yeni açıklama geldi.

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu çıkışları Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat nedeniyle yapmadığını da vurguladı.

