Buca Belediyesi'ne operasyon! 28 gözaltı kararı, aralarında kritik isimler var

İzmir’in Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.

Buca Belediyesi ne operasyon! 28 gözaltı kararı, aralarında kritik isimler var 1

Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.
