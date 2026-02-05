HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu: “Her halkasını tek tek kırıp atacak operasyon”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ilde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Çanakkale, Isparta ve Mersin’de uyuşturucu satışına yönelik operasyonlar düzenlendi.

131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte 101 farklı adrese düzenlenen operasyonlar sonucu 123 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımda, "Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ali Yerlikaya uyuşturucu
