Suç makinesi hırsızlar telefon sinyali takip edilerek yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, Erzin ilçesi O-53 Otoyolu gişeler çıkışındaki park alanında mola veren bir araçtan 2 cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalınan telefonların konum sinyallerini takip ederek şüphelilerin aracını tespit etti. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlılar, aracı Adana’nın Ceyhan ilçesinde sakladı. Saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yakalanan M.G.’nin 61, C.G.’nin 64 ve M.E.’nin 8 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayın diğer şüphelisi B.G.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır