Şırnak’ta beyaza bürünen dağ ve ağaçlar göz kamaştırdı

Şırnak’ta yoğun kar yağışı nedeni ile beyaza bürünen dağ ve ağaçlar göz kamaştırdı. Ortaya çıkan eşsiz güzellikler dron ile kaydedildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Yeşilöz deresi çevresinde kar yağışı sonrası görsel şölen oluştu. Mağara, dere yatağı ve ağaçların beyazlar içinde kaldığı bölgeler göz kamaştırdı. Beyazın güzelliğini yansıdığı görüntüler dronla kaydedildi.

Şırnak
