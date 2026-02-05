Şırnak’ta beyaza bürünen dağ ve ağaçlar göz kamaştırdı
Şırnak’ta yoğun kar yağışı nedeni ile beyaza bürünen dağ ve ağaçlar göz kamaştırdı. Ortaya çıkan eşsiz güzellikler dron ile kaydedildi.
05.02.2026 11:04
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Yeşilöz deresi çevresinde kar yağışı sonrası görsel şölen oluştu. Mağara, dere yatağı ve ağaçların beyazlar içinde kaldığı bölgeler göz kamaştırdı. Beyazın güzelliğini yansıdığı görüntüler dronla kaydedildi.
