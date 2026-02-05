Mersin’deki ambulans kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, dün gece merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde ile 3. çevre yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi’nden Mersin’deki özel bir hastaneye entübe hasta nakli yapan K.B. idaresindeki ambulans, sirenleri açık şekilde kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada, M.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, kazada ambulans sürücüsü K.B., sağlık çalışanları N.B. ve E.K. ile hasta Y.K. yaralandı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, sirenleri açık şekilde kavşağa giren ambulansın kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle ambulansın savrularak yan yattığı ve çevredeki vatandaşların hızla yardıma koştuğu görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır