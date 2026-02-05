HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: 'Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu'

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı Antakya’da 25 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve her gün güzergah boyunca bölgedeki çalışmalara şahitlik eden Devren Yener’in hikayesini, “‘Bittik artık’ denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener’in yeni Antakya seferi…” notuyla paylaştı. Paylaşımda Yener'in 'Yok olan bir şehirdi burası, 3 senede bir şehir kuruldu' sözleri dikkat çekti.

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent, asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu. Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte, toplam 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 1

BAKAN KURUM ‘YENİ ANTAKYA’ SEFERİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 25 yıldır Antakya’da otobüs şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Devren Yener’in ring seferini paylaştı. Bakan Kurum mesajında “‘Bittik artık’ denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener’in yeni Antakya seferi” ifadelerine yer verdi. Depremde yakınlarını kaybeden 5 çocuk babası Devren Yener, deprem zamanı yaşadıkları acıyı ve sonrasındaki inşa sürecini şu sözlerle anlattı:

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 2

"Burası Antakya. Doğma büyüme Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’ndeyim. Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket bizim memleket. Deprem bölgesi burada yaşandı. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı. Bu deprem bize her şeyi yaşattı, her şeyi gördük. Kardeşi de gördük, anayı da gördük, babayı da gördük. Biz ‘Antakya bitti artık, bir daha düzelmez’ diyorduk. Ama Allah’a binlerce şükür olsun ki Antakya’mız ayağa kalktı. Kim ne derse desin devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı. Biz otobüste olduğumuz için TOKİ’leri görüyoruz."

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 3

“YOK OLAN BİR ŞEHİRDİ BURASI, 3 SENEDE BİR ŞEHİR KURULDU”

Yener, otobüsüyle Antakya’da güzergah boyunca giderken, Asrın İnşa Seferberliği sonrası Emek Mahallesi, Kavaslı, Vali Göbeği mevkii ve 75. Yıl Bulvarı’ndaki değişimle ilgili şunları söyledi:

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 4

"Binalarımıza bak şimdi ne güzel olmuş. Fıstık gibi… Kavaslı’dan sonra Vali Göbeği’ne gidiyoruz. Vali Göbeği, yerle bir olmuştu. Geçen yürüyerek geçtim buradan, bitmiş. Çok güzel olmuş. Burası 75. Yıl Bulvarı. Yollarımız açık, binalar dükkanlar bitmiş. Yarın öbür gün faaliyete girdiği zaman cıvıl cıvıl olacak buralar. Yeter ki insanlar istesin, ya Allah diyelim. Birlik, beraberlikten her şey doğar, her şey olur. Yok olan bir şehirdi burası. 3 senede bir şehir kuruldu. Buyurun binalarımıza, bitmedi mi? Bitmemiş mi? Gördük, bitmiş abi. Bakıyorum 3 günde, 5 günde bina dikilmiş. Turist geliyor mu, geliyor. Turizm yerlerimiz daha güzel oldu. Oteller yapıldı, otoparklarımız, otogarımız düzeldi. Antakya, daha güzel olacak."

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 5

“‘ÇALIŞMA YOK’ DİYORLAR, YOKSA BİZ BU SOKAKLARA NASIL GİRİYORUZ?”

İnşa faaliyetleri sonrası yeni yapılan bölgelere otobüslerin rahatça girebildiğini söyleyen Yener, "Depremden sonra belki 10 araç bile çalışmıyordu. Şimdi ise 100 araç çalışıyor. Her sokağa giriyoruz. Girmediğimiz, çıkmadığımız sokak yok. Tabii ki devletimiz sayesinde bu sokaklara girmeye başladık. ‘Çalışma yok’ diyorlar. Çalışma yoksa biz bu sokaklara nasıl giriyoruz o zaman? Dikmece’ye gittik, Gülderen’e gittik. Orhanlı TOKİ’lerine gittik. Şu anda her yere otobüsle giriyoruz" dedi.

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 6

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 7

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 8

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 9

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 10

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 11

Bakan Kurum paylaştı! 25 yıllık otobüs şoförü Devren Yener: Yok olan şehir 3 yılda yeniden kuruldu 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da 23 kilo skunk ve 11 kilo metamfetamin ele geçirildiErzurum’da 23 kilo skunk ve 11 kilo metamfetamin ele geçirildi
Şırnak’ta beyaza bürünen dağ ve ağaçlar göz kamaştırdıŞırnak’ta beyaza bürünen dağ ve ağaçlar göz kamaştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.