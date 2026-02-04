GTA 6 için 'erteleme' korkusu bitti: Tarih netleşti, o iddia yalanlandı

Görünüşe göre, günlerdir "geliyor mu, ertelendi mi, bu yıl gelmeyecek mi?" sorularıyla gündemde yer alan GTA 6 için oyunseverler sonunda derin bir nefes alabilir. Çünkü Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive ve onun CEO'su Strauss Zelnick, merakla beklenen oyunla ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

GTA 6 TEKRAR ERTELENMEYECEK

Kotaku'da yer alan habere göre, Take-Two Interactive, Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) Kasım ayında piyasaya sürülmeye hazırlandığını tekrar doğruladı. Hatta Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, uzun zamandır beklenen oyunun pazarlama çalışmalarının bu yaz başlayacağını açıkladı.

Tüm bunlar şimdiye kadar birkaç kez ertelenen oyunun gerçekten bu yılın sonlarında çıkış yapmaya yaklaştığını gösteriyor.

"PLANIMIZ BU DEĞİL"

Öte yandan, GTA 6'nın sızıntılarını önlemek amacıyla Rockstar'ın oyunun fiziksel kopyalarının dağıtımını 2027'ye erteleyebileceği iddia edilmişti. Take-Two CEO'su Zelnick, internette yayılan bu söylentilere değinerek, "Planımız bu değil" dedi.

Rockstar Games, yaşanan birkaç ertelemenin ardından GTA 6'nın çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak duyurmuştu.