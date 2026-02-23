HABER

GTA 6'nın fiyatını listelediler! Eğer doğruysa şimdiye kadarki en pahalı oyunlardan olacak

Bir dijital oyun satış platformu, merakla beklenen GTA 6'nın fiyatını listeledi. Eğer listelenen rakam doğruysa GTA 6 standart sürümüyle bugüne kadarki en pahalı oyunlardan biri olabilir.

Enes Çırtlık

Oyun dünyasının yıllardır en çok merak ettiği yapımların başında gelen GTA 6 için fiyat konusunda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

BİR DİJİTAL OYUN MAĞAZASINDA GTA 6'NIN FİYATI LİSTELENDİ

Webtekno'da yer alan habere göre; Dijital oyun satış mağazalarından biri olan Loaded'de GTA 6'nın fiyatı listelendi.

Loaded (eski adıyla CD Keys) adlı dijital satış platformunda GTA 6’nın Xbox versiyonu için görünen fiyat etiketi tam 89.99 sterlin. Bu da yaklaşık 99.99 dolar seviyesinde bir fiyat anlamına geliyor. Eğer bu rakam doğru çıkarsa GTA 6 standart sürümüyle şimdiye kadarki en pahalı oyunlardan biri olabilir.

GTA 6 nın fiyatını listelediler! Eğer doğruysa şimdiye kadarki en pahalı oyunlardan olacak 1

Öte yandan aynı sitede oyunun PC kodu için belirlenen fiyatın 60.99 sterlin olarak görünmesi, bu listelemelerin pek de doğru kabul edilmemesi gerektiğine işaret ediyor.

FİYAT MUHTEMELEN "PLACEHOLDER"

Sektörde bu tür listelemelerin çoğu zaman “placeholder” yani geçici fiyat etiketi olduğu biliniyor. Özellikle büyük yapımlar ön siparişe açılmadan önce mağazalar rastgele fiyatlar koyabiliyor.

Şu ana kadar ne Rockstar Games ne de çatı şirket Take-Two Interactive, GTA 6’nın resmî satış fiyatını açıklamış değil. Ayrıca oyunun Kasım ayında konsollarla birlikte PC’ye çıkıp çıkmayacağı da hâlâ netlik kazanmış değil.

