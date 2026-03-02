HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kar geri dönüyor! Meteoroloji Çarşamba'dan itibaren alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Çarşamba'dan itibaren özellikle Marmara Bölgesi’nde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışının güçleneceği öngörülüyor.

Kar geri dönüyor! Meteoroloji Çarşamba'dan itibaren alarm verdi
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kar geri dönüyor! Meteoroloji Çarşamba dan itibaren alarm verdi 1

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar geri dönüyor! Meteoroloji Çarşamba dan itibaren alarm verdi 2

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar geri dönüyor! Meteoroloji Çarşamba dan itibaren alarm verdi 3

MARMARA'YA DA YAĞIŞ GELİYOR

Çarşamba gününden itibaren ise yurdun büyük bölümüne yağış geri geliyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışının başlayacağı tahmin edilirken; Karadeniz kıyıları ile Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağış sağanak şeklinde görülecek.

Cuma günü ise Marmara bölgesinin tamamı ile Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklık iyice düşerken kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM: "Türkiye'de herhangi bir ülkenin askeri üssü yok"DMM: "Türkiye'de herhangi bir ülkenin askeri üssü yok"
Savaş Körfez'i aştı: 36 saatte 9 ülkeye İran ateşiSavaş Körfez'i aştı: 36 saatte 9 ülkeye İran ateşi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Çarşamba Marmara kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.