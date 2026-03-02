Kar geri dönüyor! Meteoroloji Çarşamba'dan itibaren alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA'YA DA YAĞIŞ GELİYOR

Çarşamba gününden itibaren ise yurdun büyük bölümüne yağış geri geliyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışının başlayacağı tahmin edilirken; Karadeniz kıyıları ile Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağış sağanak şeklinde görülecek.

Cuma günü ise Marmara bölgesinin tamamı ile Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklık iyice düşerken kar yağışının devam etmesi bekleniyor.