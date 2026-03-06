HABER

WhatsApp ücretli mi oluyor? İşte milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren 'WhatsApp Plus' keşfi!

WhatsApp'ın 'WhatsApp Plus' adında ücretli bir abonelik servisi geliştirdiğinin ortaya çıkması "WhatsApp ücretli mi oluyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, WhatsApp ücretli mi oluyor? İşte milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren 'WhatsApp Plus' keşfiyle ilgili detaylar...

WhatsApp ücretli mi oluyor? İşte milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren 'WhatsApp Plus' keşfi!

Enes Çırtlık
Enes Çırtlık

Yıllardır dedikodu halinde dilden dile dolaşan "WhatsApp ücretli mi oluyor?" sorusu, dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp'ın "WhatsApp Plus" adında bir ücretli abonelik servisi geliştirdiğinin ortaya çıkması üzerine farklı bir boyut kazanarak tekrar gündeme geldi. Peki "WhatsApp Plus" nedir ve "WhatsApp Plus" ile birlikte kullanıcıları neler bekliyor?

ÜCRETLİ "WHATSAPP PLUS" ORTAYA ÇIKTI: İŞTE ÖZELLİKLERİ

WABetaInfo'nun iddiasına göre; WhatsApp, "WhatsApp Plus" adında kullanıcılara aylık bir ücret karşılığında ekstra özellikler sunacak bir abonelik planı geliştiriyor.

WhatsApp Plus, uygulama temasını, uygulama simgesini ve vurgu renklerini değiştirmek için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunacak. Bunlar arasında 14 yeni simge seçeneği ve arayüz öğeleri için birden fazla renk seçeneği yer alıyor. Böylece kullanıcılar, uygulamanın görünümü üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilecek.

WhatsApp, halihazırda yalnızca 3 sohbeti sabitlemeye izin veriyor. Ancak WhatsApp Plus abonelerinin 3 yerine 20'ye kadar sohbeti sabitleme imkanı olacak. Ayrıca, yalnızca WhatsApp Plus abonelerine özel bir dizi zil sesi de sunulacak.

WhatsApp Plus'a zamanla da daha fazla özellik eklenmesi bekleniyor.

ZORUNLU DEĞİL, İSTEĞE BAĞLI OLACAK

WhatsApp Plus tamamen isteğe bağlı olacak. Yani kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için ille de WhatsApp Plus abonesi olması gerekmeyecek. Uygulamanın tüm temel araçlarına (mesaj gönderme ve alma, sesli ve görüntülü arama yapma, medya paylaşma, grup sohbetlerine katılma, gizlilik ve güvenlik özellikleri de dahil) hiçbir ücret ödemeden erişilebilecek. Yani WhatsApp'ın ücretsiz olmasından çok, kullanıcılara ek özellikler sunan isteğe bağlı satın alınabilecek ücretli bir abonelik servisi durumu söz konusu olacak.

WhatsApp henüz WhatsApp Plus'ın fiyatını veya resmi çıkış tarihini açıklamadı veya doğrulamadı. Ancak abonelik servisinin Android ve iOS için geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor. Bu noktada hem resmi bir açıklama olmaması hem de henüz geliştirilme aşamasında olması sebebiyle WhatsApp Plus ve ona dahil olacağı söylenen özelliklerin, kullanıma sunulmadan önce değiştirilebileceğini veya yeniden ayarlanabileceğini de belirtmek gerekiyor.

