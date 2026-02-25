HABER

WhatsApp'a herkesin yıllardır beklediği özellik geliyor! Hayat kurtaracak

WhatsApp'ın beta sürümünde, kullanıcıların mesajlarını belirli bir tarih ve saatte otomatik gönderebileceği zamanlama özelliği ortaya çıktı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, gönderilmesi gereken mesajları önceden planlayabilecek.

WhatsApp'a herkesin yıllardır beklediği özellik geliyor! Hayat kurtaracak
Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği daha platforma entegre etmeye hazırlanıyor. WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre; TestFlight uygulaması üzerinden sunulan en son WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72 güncellemesinde, kullanıcıların sohbetlerinde mesajları zamanlamasına olanak tanıyan yeni bir özelliğin geliştirilme aşamasında olduğu keşfedildi.

MESAJLARI ÖNCEDEN PLANLAYABİLECEKSİNİZ

WhatsApp'ın zamanlama özelliği, kullanıcıların bir mesaj yazıp, bu mesajın otomatik olarak gönderileceği belirli bir tarih ve saati seçmesine imkan tanıyacak.

Paylaşılan detaylara göre; bir mesaj zamanlandıktan sonra, WhatsApp bu mesajı sohbet bilgi ekranındaki özel bir bölümde gösterecek. Kullanıcılar bu alan üzerinden zamanladıkları mesajların sayısını görebilecek ve bunları yönetmek için çeşitli seçeneklere erişebilecekler.

WhatsApp a herkesin yıllardır beklediği özellik geliyor! Hayat kurtaracak 1

Zamanlanmış mesajların desteklenmesiyle birlikte kullanıcılar, mesajlarının ne zaman gönderileceği üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Belirli saatlerde gönderilmesi gereken önemli mesajları akılda tutma zorunluluğu ortadan kalkarken; doğum günleri, randevular veya işle ilgili güncellemeler için mesajlar önceden planlanabilecek.

Mevcut bilgilere göre zamanlama özelliği, belirli bir kişiye gönderilecek mesajların yanı sıra grup sohbetlerindeki duyuruları da kapsayacak. Şu an için Kanallar kısmında bu özelliğe dair bir yenilik bulunmuyor, ancak gelecekte kanalların da zamanlanmış güncellemeleri desteklemesi ihtimal dahilinde.

