WhatsApp'a en çok talep edilen özelliklerden biri geldi! Kullanıcıların sesine kulak verdi

WhatsApp, uygulamanın en çok talep edilen özelliklerinden biri olduğunu söylediği, grup sohbetlerine yeni katılan üyelerin geçmiş mesajları görmesini sağlayacak "Grup Mesajı Geçmişi" özelliğini duyurdu. İşte detaylar...

Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, grup sohbetlerindeki gizlilik standartlarını yükseltmek adına önemli bir adım attı.

GRUP MESAJI GEÇMİŞİ ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

WhatsApp Blog’da yer alan bilgilere göre; kullanıma sunulan Grup Mesajı Geçmişi özelliği sayesinde artık grup yöneticileri ve üyeleri en son mesajları bu üyelere gönderebiliyor. Böylece yeni üyeler, grupta olup bitenlerden haberdar olabiliyor. Bu seçeneği kullanarak bu üyelere en az 25, en fazla 100 mesaj gönderilebiliyor.

Yöneticiler kendi grupları için bu ayarı devre dışı bırakmayı seçebiliyor veya iistedikleri zaman mesaj geçmişini paylaşabiliyorlar. Grubun tamamı da paylaşılan mesajları görebiliyor.

Grup Mesajı Geçmişi'nin diğer tüm kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifrelenmeye devam ettiğini belirten WhatsApp, şeffaflığı sağlamak amacıyla, mesaj geçmişi gönderildiğinde gruptaki herkesin net zaman damgaları ve gönderen bilgilerini içeren bir bildirim alacağını söyledi. Ayrıca, WhatsApp'a göre mesaj geçmişinin görünümü normal mesajlardan da farklı.

WhatsApp, Grup Mesajı Geçmişi özelliğinin, kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladığını açıkladı.

