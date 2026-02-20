Google'da 'casusluk' krizi! Üç mühendis, ticari sırları İran'a aktarmakla suçlanıyor

Teknoloji devi Google, veri hırsızlığı ve casusluk iddialarıyla sarsıldı. Şirkette görev yapmış üç mühendis, ticari sırları ve hassas verileri çalarak İran'a aktardıkları iddiasıyla resmen suçlandı. İşte detaylar...

ÜÇ MÜHENDİSE TİCARİ SIRLARI İRAN'A AKTARMA SUÇLAMASI!

CNBC'de yer alan habere göre; San Jose'de ikamet eden 3 Silikon Vadisi mühendisi 41 yaşındaki Samaneh Ghandali, 32 yaşındaki kız kardeşi Soroor Ghandali ve 40 yaşındaki Mohammadjavad Khosravi hakkında Google ve diğer teknoloji şirketlerinden ticari sırları çalmak ve hassas verileri İran'a aktarmak suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların İran vatandaşı olduğu belirtildi.

Habere göre Soroor Ghandali, ABD'de göçmen olmayan öğrenci vizesiyle bulunuyordu. Kardeşi Samaneh Ghandali daha sonra ABD vatandaşı olmuş, Khosravi ise ABD'de yasal daimi ikamet izni (Green Card) almıştı. Savcılar, Khosravi'nin daha önce İran ordusunda görev yaptığını belirtti.

Üçlü; ticari sır hırsızlığı yapmak için komplo kurmak, ticari sırları çalmak ve çalmaya teşebbüs etmek ile adaleti engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya.

HANGİ VERİLER HEDEF ALINDI?

Savcılar, üç sanığın mobil bilgisayar işlemcileri geliştiren önde gelen teknoloji şirketlerindeki konumlarını kullanarak işlemci güvenliği ve kriptografi ile ilgili materyaller de dahil olmak üzere yüzlerce gizli dosyayı elde ettiklerini iddia etti.

Habere göre, Samaneh ve Soroor Ghandali kardeşler, "Şirket 3" (Company 3) olarak adlandırılan üçüncü bir şirkete katılmadan önce Google'da çalışıyordu. Khosravi ise akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar için Snapdragon serisi gibi sistem çip (SoC - System-on-Chip) platformları geliştiren ve "Şirket 2" (Company 2) olarak anılan ayrı bir firmada çalışıyordu.

GOOGLE'IN AÇIKLAMASI VE ALINAN ÖNLEMLER

CNBC'ye bir açıklama yapan Google, iddia edilen hırsızlık vakasını kolluk kuvvetlerine bildirmeden önce rutin güvenlik izlemeleri aracılığıyla tespit ettiğini söyledi. Google sözcüsü José Castañeda, "Gizli bilgilerimizi korumak için güvenlik önlemlerimizi artırdık ve bu olayı keşfettikten sonra derhal kolluk kuvvetlerini uyardık" dedi.

Teknoloji devi ayrıca; çalışanların hassas bilgilere erişiminin kısıtlanması, işle ilgili Google hesapları için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve dosya aktarımlarının Telegram gibi üçüncü taraf platformlara kaydedilmesi dahil olmak üzere ticari sırlarını korumaya yönelik önlemlere dikkat çekti.

ÜÇLÜDEN "GİZLEME VE İZ KAYBETTİRME" ÇABALARI

Yetkililer, sanıkların çalınan dosyaları kişisel cihazlarına, birbirlerinin iş cihazlarına ve İran'a kopyalamadan önce, üçüncü taraf bir iletişim platformu üzerinden her birinin ilk adını taşıyan kanallara yönlendirdiğini iddia etti. FBI Özel Ajanı Sanjay Virmani, "Sanıkların gizli verileri aktarma yöntemi, tespit edilmekten kaçınmak ve kimliklerini gizlemek için kasıtlı adımlar içeriyordu" dedi.

Google'ın dahili güvenlik sistemlerinin Ağustos 2023'te Samaneh'in faaliyetlerini işaretlemesi ve şirket kaynaklarına erişimini iptal etmesinin ardından sanıklar izlerini örtbas etmeye çalıştı.

Bununla birlikte dijital izleme araçlarını atlatmaya yönelik bir girişim olarak, Google ve "Şirket 2"den (Company 2) gizli bilgiler içeren yüzlerce bilgisayar ekranının fotoğrafının çekildiği iddia ediliyor.

Aralık 2023'te İran'a seyahat etmeden önceki gece, Samaneh'in Khosravi'nin Snapdragon SoC'leri de dahil olmak üzere "Şirket 2"nin (Company 2) ticari sırlarını içeren iş bilgisayarı ekranının yaklaşık 24 fotoğrafını çektiği öne sürülüyor. Savcılar, İran'dayken Samaneh'e bağlı bir cihazın bu fotoğraflara eriştiğini, Khosravi'nin ise Snapdragon SoC donanım mimarisi gibi "Şirket 2"ye (Company 2) ait ek tescilli/özel bilgilere eriştiğini iddia ediyor.

AĞIR HAPİS VE PARA CEZASI ALABİLİRLER

Suçlu bulunmaları halinde her bir sanık; her bir ticari sır suçlaması için 10 yıla kadar ve adaleti engelleme suçundan 20 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra, her bir suçlama başına 250.000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.