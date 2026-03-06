Pentagon’dan tarihi karar: Anthropic 'tedarik zinciri riski' olarak sınıflandırıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zeka şirketi Anthropic ile arasında haftalardır süren anlaşmazlığın ardından, yapay zeka sektöründe taşları yerinden oynatacak bir karara imza attı.

ABD, ANTHROPIC'İ TEDARİK ZİNCİRİ RİSKİ OLARAK SINIFLANDIRDI

Bloomberg'in üst düzey bir bakanlık yetkilisine dayandırarak verdiği habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Anthropic şirketinin ve ürünlerinin tedarik zinciri riski olarak sınıflandırıldığını resmi olarak şirket yönetimine bildirdi.

TechCrunch'ta yer alan habere göre; "Tedarik zinciri riski" etiketi genellikle yabancı düşmanlar için kullanılan bir sınıflandırma olarak biliniyor. Bu etiketle birlikte Pentagon ile çalışan herhangi bir şirket veya kurumun, Anthropic’in modellerini kullanmadığını beyan etmesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic ise Pentagon'un talebini geri çevirmişti. Şirketin CEO'su Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik Pentagon'dan gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Bu anlaşma sonrası şirket eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeden aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı OpenAI'ın yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, şirketin modeli ChatGPT'yi boykot etme çağrısı yapmıştı.

OpenAI'ın kabul ettiği anlaşmayı bir diğer yapay zeka devi Anthropic'in reddetmesi nedeniyle OpenAI'ı boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'ye geçiş yapma başlamıştı.

ABD'de en fazla indirilen uygulamalar listesinde (App Store) 12 Şubat'ta 7'nci sırada olan Claude, gelişmelerin etkisiyle listede hızla yükselerek zirveye yerleşmişti. Uzun zamandır zirvede yer alan ChatGPT, bu gelişmeler sonrası Claude'ın ardından ikinci sıraya gerilemişti.