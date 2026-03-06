HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Pentagon’dan tarihi karar: Anthropic 'tedarik zinciri riski' olarak sınıflandırıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zeka şirketi Anthropic'i tedarik zinciri riski olarak sınıflandırdı. Bu karar, Anthropic ile Pentagon arasında haftalarca süren krizin ardından geldi.

Pentagon’dan tarihi karar: Anthropic 'tedarik zinciri riski' olarak sınıflandırıldı
Enes Çırtlık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zeka şirketi Anthropic ile arasında haftalardır süren anlaşmazlığın ardından, yapay zeka sektöründe taşları yerinden oynatacak bir karara imza attı.

ABD, ANTHROPIC'İ TEDARİK ZİNCİRİ RİSKİ OLARAK SINIFLANDIRDI

Bloomberg'in üst düzey bir bakanlık yetkilisine dayandırarak verdiği habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Anthropic şirketinin ve ürünlerinin tedarik zinciri riski olarak sınıflandırıldığını resmi olarak şirket yönetimine bildirdi.

Pentagon’dan tarihi karar: Anthropic tedarik zinciri riski olarak sınıflandırıldı 1

TechCrunch'ta yer alan habere göre; "Tedarik zinciri riski" etiketi genellikle yabancı düşmanlar için kullanılan bir sınıflandırma olarak biliniyor. Bu etiketle birlikte Pentagon ile çalışan herhangi bir şirket veya kurumun, Anthropic’in modellerini kullanmadığını beyan etmesi gerekiyor.

Pentagon’dan tarihi karar: Anthropic tedarik zinciri riski olarak sınıflandırıldı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sam Altman açıkladı: OpenAI, Pentagon anlaşmasında bazı değişiklikler yapacak Sam Altman açıkladı: OpenAI, Pentagon anlaşmasında bazı değişiklikler yapacak

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic ise Pentagon'un talebini geri çevirmişti. Şirketin CEO'su Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik Pentagon'dan gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Pentagon’dan tarihi karar: Anthropic tedarik zinciri riski olarak sınıflandırıldı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendi yasağını dinlemedi! İran saldırısıyla ilgili şaşırtan gerçek Kendi yasağını dinlemedi! İran saldırısıyla ilgili şaşırtan gerçek

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Bu anlaşma sonrası şirket eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeden aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı OpenAI'ın yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, şirketin modeli ChatGPT'yi boykot etme çağrısı yapmıştı.

OpenAI'ın kabul ettiği anlaşmayı bir diğer yapay zeka devi Anthropic'in reddetmesi nedeniyle OpenAI'ı boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'ye geçiş yapma başlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pentagon'a "hayır" dedi, zirveye uçtu! Pentagon'a "hayır" dedi, zirveye uçtu!

ABD'de en fazla indirilen uygulamalar listesinde (App Store) 12 Şubat'ta 7'nci sırada olan Claude, gelişmelerin etkisiyle listede hızla yükselerek zirveye yerleşmişti. Uzun zamandır zirvede yer alan ChatGPT, bu gelişmeler sonrası Claude'ın ardından ikinci sıraya gerilemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'ye rest çeken İspanya çıtayı yükseltiyor: Netanyahu'nun tadını kaçıracak çıkış geldi!ABD'ye rest çeken İspanya çıtayı yükseltiyor: Netanyahu'nun tadını kaçıracak çıkış geldi!
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısıMeteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ABD Amerika Birleşik Devletleri Pentagon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.