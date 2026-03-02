Trump kendi yasağını dinlemedi! İran'a saldırının arkasından o yapay zeka çıktı

Yapay zeka teknolojilerinin askeri operasyonlardaki rolü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası başlayan çatışmalarla bir kez daha gündeme gelirken, Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan bir haber dikkat çekti.

"ABD, İRAN SALDIRISINDA CLAUDE'U KULLANDI"

Habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Anthropic'in yapay zeka araçlarının kullanımının derhal durdurulması talimatı vermesinden saatler sonra, aynı araçların yardımıyla İran'a büyük bir hava saldırısı başlattı.

GERİLİME RAĞMEN KULLANIM

Konuya aşina olan kişilerin doğruladığı bilgilere göre, Orta Doğu'daki ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) da dahil olmak üzere dünya çapındaki komutanlıklar Anthropic'in "Claude" yapay zeka aracını kullanıyor. Centcom, İran'a yönelik devam eden operasyonunda kullanılan belirli sistemler hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak kaynaklar; şirket ile Pentagon arasındaki gerilim tırmanırken bile komutanlığın bu aracı istihbarat değerlendirmeleri, hedef belirleme ve savaş senaryolarını simüle etmek için kullandığını belirtti. Bu durum, yapay zeka araçlarının askeri operasyonlara ne kadar derinlemesine entegre olduğunu vurguluyor.

ANTHROPIC VE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDAKİ KRİZ

Haberin detaylarına göre ABD yönetimi ile Anthropic, şirketin yapay zeka modellerinin Pentagon tarafından nasıl kullanılabileceği konusunda aylardır sürtüşme yaşıyordu. Trump Cuma günü kurumlara şirketle çalışmayı bırakma emri verdi ve Savunma Bakanlığı şirketi bir "güvenlik tehdidi" ve tedarik zinciri için "risk" olarak tanımladı. Bu karar, Anthropic'in sözleşme müzakereleri sırasında Pentagon'un araçlarını "tüm yasal senaryolarda" kullanmasına izin vermeyi reddetmesinin ardından geldi. Anthropic'in ABD yönetiminin yapay zeka politikalarına karşı lobi faaliyetleri yürütmesi ve büyük Demokrat bağışçısı olan kuruluşlarla bağlarının da yönetim yetkililerini rahatsız ettiği belirtildi.

DEĞİŞİM SÜRECİ AYLAR SÜRECEK

Claude'un, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalandığı ABD askeri operasyonu gibi yüksek profilli görevlerde kullanılması, yönetimin teknolojiyi aşamalı olarak kaldırmanın neden altı ay süreceğini açıkladığını da gösteriyor. Veri madenciliği şirketi Palantir gibi ortaklar tarafından da kullanıldığı göz önüne alındığında bu sürecin oldukça karmaşık olduğu belirtiliyor.

Anthropic'in Pentagon ile ilişkisi bozulurken, ABD Savunma Bakanlığı ChatGPT'nin üreticisi OpenAI ve Elon Musk'ın xAI şirketinin modellerini kullanmak için anlaşmalara vardı. Ancak yapay zeka uzmanları, Claude'un diğer modellerle değiştirilmesinin aylar süreceğini ifade etti.