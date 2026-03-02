HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Trump kendi yasağını dinlemedi! İran'a saldırının arkasından o yapay zeka çıktı

Wall Street Journal'da yer alan bir haber gündeme bomba gibi düştü. Habere göre ABD, Başkan Donald Trump tarafından kullanımının durdurulacağının açıklanmasından saatler sonra İran'a düzenlenen hava saldırısında Anthropic tarafından üretilen yapay zeka araçlarını kullandı.

Trump kendi yasağını dinlemedi! İran'a saldırının arkasından o yapay zeka çıktı
Enes Çırtlık

Yapay zeka teknolojilerinin askeri operasyonlardaki rolü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası başlayan çatışmalarla bir kez daha gündeme gelirken, Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan bir haber dikkat çekti.

"ABD, İRAN SALDIRISINDA CLAUDE'U KULLANDI"

Habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Anthropic'in yapay zeka araçlarının kullanımının derhal durdurulması talimatı vermesinden saatler sonra, aynı araçların yardımıyla İran'a büyük bir hava saldırısı başlattı.

Trump kendi yasağını dinlemedi! İran a saldırının arkasından o yapay zeka çıktı 1

GERİLİME RAĞMEN KULLANIM

Konuya aşina olan kişilerin doğruladığı bilgilere göre, Orta Doğu'daki ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) da dahil olmak üzere dünya çapındaki komutanlıklar Anthropic'in "Claude" yapay zeka aracını kullanıyor. Centcom, İran'a yönelik devam eden operasyonunda kullanılan belirli sistemler hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak kaynaklar; şirket ile Pentagon arasındaki gerilim tırmanırken bile komutanlığın bu aracı istihbarat değerlendirmeleri, hedef belirleme ve savaş senaryolarını simüle etmek için kullandığını belirtti. Bu durum, yapay zeka araçlarının askeri operasyonlara ne kadar derinlemesine entegre olduğunu vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İranlıların telefonlarına gelen gizemli mesaj! İranlıların telefonlarına gelen gizemli mesaj!

ANTHROPIC VE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDAKİ KRİZ

Haberin detaylarına göre ABD yönetimi ile Anthropic, şirketin yapay zeka modellerinin Pentagon tarafından nasıl kullanılabileceği konusunda aylardır sürtüşme yaşıyordu. Trump Cuma günü kurumlara şirketle çalışmayı bırakma emri verdi ve Savunma Bakanlığı şirketi bir "güvenlik tehdidi" ve tedarik zinciri için "risk" olarak tanımladı. Bu karar, Anthropic'in sözleşme müzakereleri sırasında Pentagon'un araçlarını "tüm yasal senaryolarda" kullanmasına izin vermeyi reddetmesinin ardından geldi. Anthropic'in ABD yönetiminin yapay zeka politikalarına karşı lobi faaliyetleri yürütmesi ve büyük Demokrat bağışçısı olan kuruluşlarla bağlarının da yönetim yetkililerini rahatsız ettiği belirtildi.

Trump kendi yasağını dinlemedi! İran a saldırının arkasından o yapay zeka çıktı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük ChatGPT boykotu başladı! Büyük ChatGPT boykotu başladı!

DEĞİŞİM SÜRECİ AYLAR SÜRECEK

Claude'un, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalandığı ABD askeri operasyonu gibi yüksek profilli görevlerde kullanılması, yönetimin teknolojiyi aşamalı olarak kaldırmanın neden altı ay süreceğini açıkladığını da gösteriyor. Veri madenciliği şirketi Palantir gibi ortaklar tarafından da kullanıldığı göz önüne alındığında bu sürecin oldukça karmaşık olduğu belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldırıda dikkat çeken zamanlama! İran'a saldırıda dikkat çeken zamanlama!

Anthropic'in Pentagon ile ilişkisi bozulurken, ABD Savunma Bakanlığı ChatGPT'nin üreticisi OpenAI ve Elon Musk'ın xAI şirketinin modellerini kullanmak için anlaşmalara vardı. Ancak yapay zeka uzmanları, Claude'un diğer modellerle değiştirilmesinin aylar süreceğini ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir’de düğün konvoyu trafiği tehlikeye attıBaşakşehir’de düğün konvoyu trafiği tehlikeye attı
Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktıKamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran yapay zeka abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.