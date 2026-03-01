HABER

İranlıların telefonlarına gelen gizemli mesaj! Tam 30 dakika boyunca peş peşe gönderildi

ABD ve İsrail saldırıları sırasında İranlıların telefonlarına gelen gizemli mesajlar dikkat çekti. Dış basında yer alan haberlere göre, hacklenen bir namaz vakti uygulaması üzerinden İranlılara art arda gönderilen mesajlarda "yardım geldi" ve "silah bırakın" çağrısı yapıldı.

Enes Çırtlık

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla Orta Doğu'da gerilim arttı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ve fiziksel saldırıların yanı sıra dikkat çekici bir olay da gündeme damgasını vurdu.

TELEFONLARA GİZEMLİ BİLDİRİM: 'YARDIM GELDİ'

WIRED'da yer alan habere göre; Cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği ortak saldırılar sırasında, İranlıların telefonlarına gizemli anlık bildirimler gönderildi.

Bu uyarılar, Google Play Store'dan 5 milyondan fazla kez indirilen "BadeSaba Calendar" adlı bir namaz vakti uygulamasından geldi. Görünüşe göre uygulama hack'lendi ve Tahran saati ile 9:52'de "Yardım geldi" ifadesiyle başlayan mesajlar, 30 dakikalık bir süre boyunca peş peşe iletildi.

AF VE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

WIRED Middle East ile paylaşılan ekran görüntüleri, mesajların İran askeri personelini silahlarını bırakmaya çağırdığını ve af sözü verdiğini gösteriyor. Mesajlarda ayrıca ordu personelini "özgürlük güçlerine" katılmaya ve "kardeşlerini savunmaya" çağıran ifadeler yer aldı.

Saat 10:02'deki bir bildirimde, "İntikam zamanı geldi. Rejimin baskıcı güçleri, masum İran halkına yönelik acımasız ve merhametsiz eylemlerinin bedelini ödeyecek. İran ulusunu savunmaya ve korumaya katılan herkese af ve bağışlanma hakkı verilecektir." ifadeleri yer alırken; 10:14'te gönderilen bir diğer mesajda "Tüm baskıcı güçlere çağrıdır; silahlarınızı bırakın veya özgürlük güçlerine katılın." denildi.

PLANLI BİR SİBER SALDIRI MI?

Siber güvenlik analistleri, BadeSaba kullanıcılarının saldırılar sırasında bildirimler aldığını doğruladı, ancak saldırının kaynağını tespit edemediler.

Şu ana kadar hiçbir hacker grubu eylemi üstlenmezken, bu gizemli olayın arkasında İsrail'in mi yoksa hükümet karşıtı İranlı grupların mı olduğu da henüz bilinmiyor. Ancak uzmanlar, bu nitelikteki bir siber operasyonun önceden planlanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail hacker abd mesaj uygulama
