Çanakkale'de lise öğrencisi okulun 3. katından atlayarak hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lise öğrencisinin intihar etti. Olayı gören öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre 10. sınıf öğrencisi E.N.E. henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katında bulunan bir sınıftaki camdan atladı. Olayı gören öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

LİSEDE İNTİHARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çanakkale Valiliği Ayvacık'ta yaşanan olay hakkında açıklamada bulunarak, "6.03.2026 tarih saat 08.25 sıralarında Ayvacık Anadolu Lisesi'nin 3. katındaki pencereden atlayarak intihara teşebbüs eden 10. sınıf öğrencisi E.N.E. kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.
Olayın ardından adli ve idare inceleme başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

