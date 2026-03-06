HABER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

06 Mart 2026
06 Mart 2026

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı
