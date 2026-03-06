Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
06.03.2026 23:49
+
Yorum Yap
+
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum