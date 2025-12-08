Anne ve kızına çekiçli pusu kurmuştu! Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Bu yıl 11 Nisan'da yaşanan vahşetin perde arkası aralandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, vahşi cinayet ve zincirleme suçlarla ilgili hazırladığı 5 sayfalık iddianameyi tamamladı. İddianamede yer alan detaylar dehşete düşürdü.

KENDİSİNDEN AYRILAN KIZ ARKADAŞINI GÖRMEYE GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; kan donduran olay 11 Nisan 2025'te saat 15.05 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki H.E. kendisinden ayrılan kız arkadaşı 17 yaşındaki M.N.G.'yi görmek için saat 15.05 sıralarında eve geldi. Evde yalnız olan anne Sevda Gül ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine eline aldığı çekiçle genç kadını vahşice katletti.

GENÇ KIZI BOĞAZINDAN YARALADI

Zanlı daha sonra M.'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra eve gelen M.N.G.'nin ağzını tutup boynuna bıçak dayadı ve 'hemen polisi ara intihara kalktım' diye ihbarda bulun dedi. Korkuyla polisi arayan genç kız ne yapacağını bilemedi. O sırada şüpheli M.'yi boynundan yaralayıp evden kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra yapılan soruşturmanın ardından şüpheli H. E. yakalanarak tutuklandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan vahşi cinayet ve zincirleme suçlarla ilgili hazırladığı 5 sayfalık iddianameyi tamamladı. Kan donduran olayla ilgili hazırlanan iddianame, cinayetin seyrini ve saldırının tüm detaylarını ortaya koydu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta 11 Nisan 2025'te yaşanan ağır suçun tüm ayrıntılarını ortaya koydu. İddianameye göre 17 yaşındaki H.E., ayrıldığı kız arkadaşı M.N.G.'ye yönelik saldırısını defter teslim etme bahanesiyle planlayarak gerçekleştirdi. Olayda M.'nin annesi Sevda Gül yaşamını yitirdi, M. ise ölümden döndü.

SOĞUKKANLILIKLA EVE GİTTİ

İddianameye göre H.E. ile M.N. bir dönem arkadaş, sonrasında sevgili oldu. Olaydan yaklaşık 2–3 hafta önce ayrılan çiftin kopuşu sonrası H.E.'yi öfkelendiği belirtildi. 11 Nisan günü H.E., çantasına koyduğu 23–30 cm boyunda çekiçle M.'nin Esenyurt'taki evine gitti. Saat 15.05'te kapıyı M.'nin annesi Sevda Gül açtı. H.E., anneye karşı cebir kullanarak zorla içeri girdi ve konutta kalmaya devam etti.

ANNE SEVDA GÜL'Ü ÇEKİÇLE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

İddianamede, H.E'nin yanında getirdiği çekiçle öldürme kastıyla Sevda Gül'e vurduğu ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği yazıldı. Saldırının ardından H.E., evde yaklaşık 4 saat 23 dakika boyunca bekledi. Savcılığa göre bu süre, M.'nin eve gelmesini beklemek için planlı olarak geçirildi.

EVDE PUSU KURDU

İddianameye göre saat 19.28'de M. eve girdi. H.E., saklandığı yerden çıkarak bir anda genç kızın üzerine atladı. M.'nin ağzını ve burnunu kapatarak nefes almasını engelledi. Genç kız kendisini kurtarmaya çalışsa da başaramadı. H.E. daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağını M.'nin boynuna sapladı. M. olayı anlamaya çalışırken sanığın birkaç kez daha bıçakladığı iddianameye girdi.

BIÇAKLARKEN İĞRENÇ SÖZLER

İddianamede, saldırganın bıçaklama sırasında M.'ye şu sözleri söylediği yer aldı: "M., ya burada kansızlıktan ölürsün ya da burada sevişir tatlı bir ölüm yaşarsın." Sanığın bu sırada M.'nin göğsüne cinsel amaçlı ve rızası olmadan dokunduğu belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre sanık, M.N.G.'nin: cep telefonunu, bilgisayarını, kulaklığını, kolyesini, yüzüğünü, parasını, elbisesini bıçak zoruyla aldığı tespit edildi. Ayrıca anne Sevda Gül'ün cep telefonunun da cebir ve tehdit yoluyla alındığı belirtildi.

"BELKİ BAŞKA BİR EVRENDE"

Sanığın saldırı sırasında M.'ye: "Bir kere öpüşebilir miyiz?", evden çıkmadan önce "Belki başka bir evrende beraber oluruz" dediği iddianamede yer aldı. İddianamedeki ayrıntılara göre katil zanlısı H.E, saat 19.45 sıralarında ikametten ayrıldı.

SUÇ ALETİ ÇEKİCİ ÇÖPE ATTI

İddianamede H.E.'nin, yanında getirdiği ve Sevda Gül'ü öldürmekte kullandığı çekiçi Yenikent Mahallesi 665. Sokak ve 664. Sokak kesişimindeki Ehlibeyt Muhammediye Camii'nin arkasındaki çöp konteynerine attığı tespit edildiği belirtildi. İddianamede zanlının yakalanmasının ardından M. ve Sevda Gül'e ait gasp edilen eşyaların bir bölümü ele geçirildiği ve tesellüm tutanağıyla M.N.G.'ye teslim edildiği belirtildi.

İŞTE İSTENEN HAPİS CEZASI

İddianamede H.E. hakkında tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar, iki ayrı nitelikli yağma, hürriyeti yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal dahil toplam 18 ayrı suçtan toplam 43 yıldan 73 yıla kadar ceza talep edildi.