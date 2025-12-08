Antalya'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama: "Daha büyük olabilirdi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.21’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.25 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, şehir merkezi ve diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedilirken bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

"DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Torbalı-Aksu (Antalya)’da 95 km derinlikte bir deprem oldu. Deprem Antalya Körfezi’nin batısındaki normal faylar üzerinde oldu. 5,2 büyüklüğünde olduğu için kenti fazla etkilememiş olabilir. Normal fayların boylarını düşünürsen deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi"

