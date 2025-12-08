HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama: "Daha büyük olabilirdi"

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Normal fayların boylarını düşünürsen deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi" dedi.

Antalya'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama: "Daha büyük olabilirdi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.21’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.25 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, şehir merkezi ve diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedilirken bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

Antalya daki depremin ardından Naci Görür den açıklama: "Daha büyük olabilirdi" 1

"DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Torbalı-Aksu (Antalya)’da 95 km derinlikte bir deprem oldu. Deprem Antalya Körfezi’nin batısındaki normal faylar üzerinde oldu. 5,2 büyüklüğünde olduğu için kenti fazla etkilememiş olabilir. Normal fayların boylarını düşünürsen deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi"

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısıBakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Başsavcılık duyurdu: Paylaşılan ses kayıtlarıyla ilgili soruşturmaBaşsavcılık duyurdu: Paylaşılan ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem antalya naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.