HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Baskın sırasında ateş açıldı! Bir polis ağır yaralandı, bir kişi öldürüldü

İstanbul bu sabaha hareketli uyandı! Çekmeköy'de bir eve baskına giden özel harekete polislerine ateş açıldı. Saldırıda bir özel harekat polisi ağır yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken iki kişi ise sağ ele geçirildi. Yaralanan memur hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baskın sırasında ateş açıldı! Bir polis ağır yaralandı, bir kişi öldürüldü
Ufuk Dağ

Olay, 8 Aralık 2025 Pazartesi Günü, saat 07.30 sıralarında İstanbul Çekmeköy İlçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet ekipleri, narkotik arama amacıyla belirlenen bir eve baskın düzenledi. Operasyon sırasında, evin içinden emniyet ekiplerine doğru ateş açıldı.

POLİS AĞIR YARALANDI

Ekol'de yer alan habere göre açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ! 2'Sİ YAKALANDI

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C.A. adlı şüpheliler ise sağ olarak ele geçirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Baskın sırasında ateş açıldı! Bir polis ağır yaralandı, bir kişi öldürüldü 1

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çekmeköy'deki olayın ardından İstanbul Valiliği'nden şu açıklama yapıldı;

08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'daki deprem sonrası uyardı: "6,4'e hazır olmalı"Antalya'daki deprem sonrası uyardı: "6,4'e hazır olmalı"
Türkiye'den Suriye'ye kutlama: "Desteklemeyi sürdüreceğiz"Türkiye'den Suriye'ye kutlama: "Desteklemeyi sürdüreceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul narkotik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.