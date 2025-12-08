Baskın sırasında ateş açıldı! Bir polis ağır yaralandı, bir kişi öldürüldü

Olay, 8 Aralık 2025 Pazartesi Günü, saat 07.30 sıralarında İstanbul Çekmeköy İlçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet ekipleri, narkotik arama amacıyla belirlenen bir eve baskın düzenledi. Operasyon sırasında, evin içinden emniyet ekiplerine doğru ateş açıldı.

POLİS AĞIR YARALANDI

BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ! 2'Sİ YAKALANDI

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çekmeköy'deki olayın ardından İstanbul Valiliği'nden şu açıklama yapıldı;

08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.