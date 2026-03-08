HABER

Bakırköy’de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Bakırköy’de site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 şahıs tutuklanmıştı.

Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Bakırköy’de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine soruşturma sürüyor.

SOYGUNA İLİŞKİN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı ’emanetçi’ olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu, Bilal Durmaz’ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında 10 şahıs tutuklanmıştı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, firari olan 1 kişi ile birlikte 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

