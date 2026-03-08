HABER

Malatya'da babasını öldüren zanlı yakalandı

Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.B.'nin evine giden Mustafa Berk (54) ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bu esnada M.B., babasını bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kurumuna kaldırılırken, olay sonrası kaçan M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

