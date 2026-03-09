HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin TL ceza

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve plakası kapalı, abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye çok sayıda trafik maddesinden toplam 497 bin 465 TL ceza kesilirken motosiklet otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin TL ceza

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plakası kapalı ve abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikleti durdurmak istedi.
Ancak sürücü K.B. 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü, Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Yapılan incelemede sürücüye Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sürücüye trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, trafikte tehlikeli ve kural dışı araç kullanmak, araç üzerinde mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmak (abartı egzoz), trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması, araç muayenesinin yaptırılmamış olması, koruyucu başlık (kask) kullanmamak maddelerinden toplam 497 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücü 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail helikopteri Lübnan'da düşürüldü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyorİsrail helikopteri Lübnan'da düşürüldü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.