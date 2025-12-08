HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı. 8 Aralık 2024'ten sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı 578 bin olurken, 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin Suriyelinin ülkesinde döndüğü aktarıldı.

Recep Demircan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. 8 Aralık 2024'ten sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı 578 bin olurken, 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin Suriyelinin ülkesinde döndüğü aktarıldı.

"YÜKSEK HASSASİYET VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"

Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

“8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak 578 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine geri döndü”

Suriye İç Savaşı başladığında, tarihsel mirasımıza ve medeniyet değerlerimize uygun olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Suriyeli kardeşimize, insan hakları ve hukuka uygun olarak kucak açtık. En zor zamanlarında onlara umut ışığı olduk.

Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Ve 8 Aralık’tan sonra Suriye’de meydana gelen bu tarihi gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

Şimdi artık Suriye’den ayrılık, acı ve gözyaşı değil; vatanına- toprağına- akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor. Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için anavatanlarına koşuyor.

  • 8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir olarak 578 bin Suriyeli, Ülkemizden Suriye’ye geri döndü.
  • 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kardeşimiz Suriye’ye gönüllü geri dönüş yaptı.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini, Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, yüksek hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz.

Türkiye’de bulundukları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumumuzla güçlü bağlar kuran Suriyeli kardeşlerimizin, ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu sürecin, yalnızca bir geri dönüş hareketi olmadığını; aynı zamanda komşuluk hukukunun yeniden inşası anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum.

Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız."

08 Aralık 2025
08 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

