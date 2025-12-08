HABER

Gece üşümesin diye dükkanına davet etti: Sabah ölü bulundu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde soğukta kalmaması için arkadaşı tarafından sanayi sitesindeki iş yerine davet edilen kişi ölü bulundu. İş yeri sahibi Ş.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kahreden olay, Yarımca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanında misafir 53 yaşındaki ettiği arkadaşı Hakan Varnalı'dan haber alamayan Ş.G., sabah saatlerinde iş yerine geldi.

Kapının kilitli olması üzerine alet yardımıyla açarak içeri giren Ş.G., arkadaşını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Varnalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Varnalı'nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yeri sahibi Ş.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, sanayi bölgesine yakın bir noktaya park ettiği otomobilinde konaklayan Varnalı'nın, soğuk hava nedeniyle arkadaşı Ş.G. tarafından iş yerine davet edildiği, cumartesi akşamından bu yana da dükkanda kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

