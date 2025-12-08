ABD'de "acil" listesine alındı! Bu Android güncellemesini hemen yükleyin

Android ekosisteminde güvenlik açıkları, hem kişisel verilerin hem de cihazın kontrolünün tehlikeye girmesine yol açabiliyor. Hal böyle olunca gelen güvenlik güncellemelerini hemen yapmak, olası güvenlik açıklarına karşı güvende olma açısından önem kazanıyor. Bu durumda "Güvenlik güncellemesini sonra yaparım" demek ise büyük bir risk hâline geliyor. Google’ın yayınladığı son Aralık 2025 güvenlik güncellemesi de tam da böyle bir güncelleme (yani risk almadan indirip yüklemesi gereken) gibi görünüyor.

ANDROID'TE İKİ CİDDİ GÜVENLİK AÇIĞI KEŞFEDİLDİ, GOOGLE GÜNCELLEME YAYIMLADI

Webtekno'da yer alan habere göre; Google, Aralık 2025 güvenlik güncellemesiyle Android ekosistemindeki 107 güvenlik açığını kapatan dev bir güncelleme yayımladı ancak bu güncellemenin bu kadar önemli olmasının nedeni sayı değil, iki ciddi güvenlik açığının hâlihazırda siber saldırganlar tarafından etkin olarak kullanılıyor olması.

Google’ın paylaştığı güvenlik bültenine göre kötü niyetli kişilerin mevcut noktada kullandığı iki büyük açık var ve bu iki açığı kapatmak için yeni gelen güncellemeyi yapmak zorundasınız.

GÜNCELLEMEZSENİZ TELEFONUNUZ HANGİ AÇIKLARA GEBE OLACAK?

CVE-2025-48572: Saldırganlara cihaz üzerinde normalde sahip olmamaları gereken yetkileri verebilen bir yetki yükseltme açığı.

CVE-2025-48633: Özel bilgilerin izinsiz şekilde ele geçirilmesine yol açabilecek bir bilgi sızdırma açığı.

Durum o kadar ciddi bir seviyede ki ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), bu açıkları acil olarak güncellenmesi gerekenler listesine ekledi. Devlet kurumlarına verilen son tarih ise 23 Aralık.

Yani kısaca diğer güvenlik güncellemeleri gibi bu güncelleme, “Sonra yaparım” denecek türden değil. Pixel telefon sahipleri güncellemeyi şimdiden indirebilir olsa da diğer Android kullanıcıları birkaç gün beklemek zorunda. Güncelleme telefonunuza ulaşana dek bu süreçte Ayarlar → Sistem → Yazılım Güncelleme bölümünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.