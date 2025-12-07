SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır