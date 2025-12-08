HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı

Türkiye dün akşam saatlerinde Hatay'dan gelen bir haberle irkilmişti! Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir kısmı toprağın altında kalmış vaziyette bulunmuştu. Çocuk dayısını sayıklıyordu. O dahyı tutuklandı ve ilk ifadesine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun babası ise dayı hakkında konuştu.

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranırken başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü bulunan Suriye uyruklu Amir A.'nın (10) yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Amir'in olaya ilişkin tutuklanan dayısı Muhammet Eldavut, (30) ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dedi.

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 1

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Suriyeli Amir A., 5 Aralık'ta eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmedi. 3'üncü sınıf öğrencisi Amir A.’dan haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 2

EN SON DAYISIYLA GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 3

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Gece gündüz aramalarını sürdüren ekipler, dün saat 14.30 sıralarında Amir A.’yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Hemen taşlar temizlenip, toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir A.’nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amir A., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amir, yoğun bakımda ameliyata alındı.

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 4

DAYININ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 5

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İlk isteği su olan olan Amir A.’nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed A., dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 6

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 7

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 8

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 9

Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı 10
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir adliye soygunu daha: 6,5 milyon TL'yi böyle harcamışBir adliye soygunu daha: 6,5 milyon TL'yi böyle harcamış
Hırsızlık karşıtı XD Design çantanın fiyatı düştü! Hırsızlık karşıtı XD Design çantanın fiyatı düştü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay kayıp çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.