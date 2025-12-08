HABER

Adana’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi: Semt pazarı göle döndü

Adana’da sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle yollar nehre , semt pazarı göle döndü.

Adana’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi: Semt pazarı göle döndü

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Adana’da cumartesi gününden bu yana yağmur aralıklarla etkili oluyor. Dün gece duran yağmur bugün sabah saatlerinde yeniden kuvvetli şekilde başlayınca özellikle Seyhan ilçesindeki bir çok mahallede yollar nehre döndü.

Adana’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi: Semt pazarı göle döndü 1

Vatandaşlar ve esnaf nehre dönen yollar nedeniyle zor anlar yaşadı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde kurulan semt pazarı da üstü açık olduğu için göle döndü. Pazarcı esnafı zor durumda kaldı.

Adana’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi: Semt pazarı göle döndü 2

Esnaflar yolda tıkanan su giderlerini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Adana
