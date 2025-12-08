Erzurum’da gizli buzlanma trafik kazalarına neden oldu

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle aynı kavşakta 10 dakika arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi.
Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yolda oluşan buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi.
Yıldızkent Yeni Bulvar üzerindeki kavşakta 10 dakika arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Belediye ve karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve önleyici çalışma başlatırken sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
